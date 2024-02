The Hit Channel original dj mix. The Masterfully Masterful Mix series present the The Future 80s Remix. Enjoy.

Τracklist:

Daft Punk – Technologic

Balthazar – Losers (Purple Disco Machine Remix)

Madonna – Vogue

Wamdue Project – King of My Castle

Dua Lipa – Houdini

Lady Gaga – Boys Boys Boys

Sabrina Salerno – Boys

Daft Punk – Get Lucky (80s Remix)

Miley Cyrus & Dua Lipa – Prisoner

mixed by Fotis MC