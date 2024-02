Masterfully Masterful Epic Mix vol.1 – 2024

The Masterfully Masterful Mix series present the Epic Mix vol.1 2024. Enjoy!

Tracklist:

The Knocks & SOFI TUKKER – One On One (Amice Remix)

Bloodhound Gang – The Bad Touch

Rihanna – Where Have You Been

Purple Disco Machine – Playbox

Oliver Heldens & Weibird – Out of Love

Cascada – Everytime We Touch

Purple Disco Machine, Kungs – Substitution

INNA – Love

Corona – I Don’t Wanna Be A Star

Alexandra Stan – Mr. Saxobeat

Bob Sinclar & Matia Bazar Ft. Antonella Ruggiero – Ti Sento

Zerb feat. Sofiya Nzau – Mwaki

Calvin Harris, John Newman – Blame

KSHMR feat. Hannah Boleyn – Tears On The Dancefloor

Hannah Laing, HVRR – Party All The Time

Corona – I Don’t Wanna Be A Star

- Advertisement -

Mixed by Fotis MC