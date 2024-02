Masterfully Masterful Mix – November 2023

The Hit Channel original dj mix. The Masterfully Masterful Mix series present the November 2023 set. Enjoy!

Tracklist:

1.Martin Solveig , Stefflon Don – I Dont Wanna Work

2.Madonna – Music

3.Bruno Mars – Treasure (Cash Cash Remix)

4.Dua Lipa – Houdini

5.Ace Of Base – All That She Wants

6.Marracash , Gue – Insta Lova (Socievole Adalwolf Bootleg Remix)

7.Μίκρο-Μίκρο Tronik πλάσμα

8.Eleni Foureira x Display – Kolima

9.Δάκης – Τσάι με λεμόνι

10.Kevin McKay – Lay All Your Love On Me (Extended Mix)

11.Madonna – Hung Up

12.Bob Sinclar & Matia Bazar Ft. Antonella Ruggiero – Ti Sento

mixed by Fotis MC